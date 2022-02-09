Lando Norris 2025'e kadar McLaren'de

Formula 1 takımlarından McLaren, Büyük Britanyalı pilot Lando Norris'in sözleşmesini 2025 sezonu sonuna kadar uzattı.



Formula 1'den yapılan açıklamada, yeni neslin en başarılı pilotları arasında gösterilen 22 yaşındaki Norris'in, dört sezon daha McLaren takımında kalmaya devam edeceği belirtildi.



İmza töreninin ardından duygularını dile getiren Norris, "Yarışlar kazanmanın ve şampiyonluğa ulaşmanın hızlı olmayacağını biliyorum. Ama aracımızı geliştirerek bu yolda hızlı adımlarla yürüyeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Formula 1 pilotluğuna 2019 yılında McLaren takımıyla başlayan ve üç sezon boyunca 60 yarışa çıkan Lando Norris, 5 kez podyuma kalma başarısı gösterdi.



Norris, geçen sezon topladığı 160 puanla pilotlar klasmanında 6'ncılık elde etmişti.





İLGİLİ VİDEO