LaMelo Ball, parkelere dönmeye hazırlanıyor!

Charlotte Hornets, sakat sağ bileği için daha fazla değerlendirmeden geçen çaylak oyuncu LaMelo Ball'un, bireysel basketbol aktiviteleri için doktorlardan izin aldığını duyurdu.



Ball, Mart ayında LA Clippers'a karşı oynadığı maçta eklemini kırmış ve sonuç olarak bıçak altına yatmak zorunda kalmıştı.



Charlotte için oynadığı 41 maçta Ball, 15.9 sayı, 5.9 ribaund ve 6.1 asist ortalamaları yakalamış, 1 Şubat'ta ilk beşe yükseldikten sonra sayı ortalamasını 19.5'e yükseltmişti.



Hornets'in sakatlık güncellemesinde şu ifadeler yer aldı:



"Charlotte Hornets, guard LaMelo Ball'un bugün New York City'deki Özel Cerrahi Hastanesi'ndeki Dr. Michelle Carlson tarafından, sağ bileğinde daha fazla değerlendirmeye tabi tutulduğunu duyurdu. Ball'un alçısı çıkarıldı ve bir CT taraması, bileğin iyileştiğini doğruladı. Bireysel basketbol aktivitesine dönme izni verildi. Ball'un durumu ve parkelere dönüş eylemiyle ilgili ek güncellemeler uygun şekilde sağlanacaktır."



