Lale Orta: 'Erden Timur belgesi varsa neden yayınlamadı?'

MHK eski başkanı Lale Orta, Erden Timur'u TV100'deki yayınındaki sözlerine yanıt verdi.

"MADEM BELGESİ VARDI, NEDEN SUNAMADI"



Mesajını Ersin Düzen aracılığıyla yine TV100 ekranlarında ileten Orta, "Ali Koç'a ne görüntü gönderdim, ne de seyrettirdim. Bunların hepsi yalan. Hiçbir kulübe herhangi bir görüntü göndermedim. Ben istifa etmedim. Sürem doldu, seçim oldu, başkası atandı. Donk olayında da, başka pozisyonlarda da pozisyonların her açıdan gösterilerek kamuoyunun aydınlatılması gerektiği görüşümü yayıncı kuruluşla paylaştım. Kimseye baskı yapmadım. Erden Timur, Etik Kurulu'ndan kınama cezası aldı. Kararı Tahkim Kurulu'na taşıyarak itiraz etti. Tahkim kararı onadı. Madem elinde kanıt vardı. Neden hem Tahkim'e hem Etik Kurulu'na sunamadı. Ne hakemliğim ne Merkez Hakem Kurulu başkanlığım sırasında sayfamda tek bir leke bile yok. Herkesin etik davranış içinde olması beklentimdir." ifadelerini kullandı.



ERDEN TİMUR NE DEMİŞTİ?



Erden Timur, TV100'deki programda, " Lale Orta'nın Ali Koç'a bilgi aktardığını söylediniz. Bu bilgi size nereden geldi?" sorusuna, " Yanlışa dur diyen insanlar var. Bir MHK Başkanı'nın bir kulüp başkanına kendini açıklaması... Benim bunu yaptığımı kimse söyleyemez mesela." ifadelerini kullanmıştı.