Lakers, yardımcı koçluk için Brooks ile görüştü

Los Angeles Lakers'ın, başantrenör Frank Vogel'ın kadrosundaki yardımcı koç boşluğu için, eski Washington Wizards koçu Scott Brooks ile görüştüğü bildirildi.



Wizards, tarafların yeni bir kontrat üzerinde anlaşamamasının ardından, geçtiğimiz Haziran ayında Brooks ile yollarını ayırmıştı. 55 yaşındaki koç, Washington'da beş sezonda 183-207'lik bir derece kaydetmişti.



Brooks daha önce Oklahoma City Thunder ile yedi sezon geçirmiş ve ekibi 2011-12 sezonunda NBA Finalleri'ne taşımıştı.



Los Angeles kısa süre önce asistan koç Jason Kidd'i Dallas Mavericks'e kaptırmıştı ve takımın, koç David Fizdale'i eklemeye yakın olduğu belirtilmişti.



