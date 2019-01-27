Lakers, LeBron dışında herkesi takaslayabilir!

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Los Angeles Lakers'ın kadrosuna takas dönemi bitene kadar ya şutör bir yıldız ya da takımında tutunamayan bir süperyıldız katmak istediği belirtildi.The Athletic'ten Bill Oram'ın haberine göre; Lakers'ın LeBron James'in yanına koyacağı ikinci süperstar için serbest oyuncu dönemini beklemeyi tercih edeceği ancak bir fırsat çıkaması durumunda bunu da değerlendirebileceği kaydedildi. Lakers'ın Brandon Ingram, Kyle Kuzma ve Lonzo Ball'u da süperstar takası için kullanabileceği ifade edildi.Lakers'ın şutör içinse Terrence Ross, Wayne Ellington, Garrett Temple'dan birini kadrosuna katmak istediği bilgisi verildi.LeBron James'in Noel'deki sakatlığı sonrası büyük bir düşüşe geçen Lakers, 49 maçta 25 galibiyetle 9. sıraya kadar geriledi.