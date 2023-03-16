Los Angeles Lakers'ın bu yaz Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'in peşine düşmeyeceği iddia edildi.



Şubat ayındaki son takas gününde Brooklyn Nets tarafından Mavericks'e takas edilen Irving, yaz döneminde sınırsız bir serbest oyuncu olarak istediği herhangi bir takımla sözleşme imzalayabilecek.



30 yaşındaki oyuncunun, geçtiğimiz yaz döneminden beri Lakers'tan ciddi ilgi gördüğü ve kendisinin de Los Angeles'a taşınmak istediği haberleri ortaya çıkmıştı.



The Athletic'ten Jovan Buha, Irving bu yaz müsait olsa bile Lakers'ın onun peşine düşmeyeceğini söyledi:



"Bana söylenene göre, bu yaz Kyrie Irving'in peşine düşmeyecekler... Bildiğim kadarıyla, artık Kyrie defterini kapattılar. Ama tabii hiçbir şeyi asla göz ardı etmemek gerekir. Bu durum kolayca değişebilir, ancak şu an itibariyle planları, bu kadroyla şampiyonluk kovalamak."



Irving bu sezon maç başına 27.2 sayı, 5.1 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları ile oynuyor.





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