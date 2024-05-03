"Lakers, Darvin Ham'in işine bu hafta son verecek" iddiası!

Los Angeles Lakers'ın bu hafta içinde başantrenör Darvin Ham'in işine son vereceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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'Lakers, Darvin Ham'in işine bu hafta son verecek' iddiası!
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03 Mayıs 2024 14:20
Los Angeles Lakers'ın bu hafta içinde başantrenör Darvin Ham'in işine son vereceği iddia edildi.

The Athletic'ten Jovan Buha'ya göre Lakers, 2022'de Frank Vogel'in yerine Lakers'a katılan Ham ile yakın zamanda yollarını ayırabilir:

"Lakers'ın planları açısından bu cephede hiçbir şeyin değişmediğini düşünüyorum. Daha önce bildirdiğimiz gibi Lakers, elendikten sonraki 24 ila 72 saat içinde gerekli incelemeyi yapmak istiyordu. Ve aceleci bir karar vermediklerinden emin olmak istediler.

En son duyduğum şey, muhtemelen hafta sonuna kadar Darvin'le yolları ayırmayı planladıkları üzerine. Ardından yeni koç arayışı başlayacak. Şimdiden farklı insanlardan bazı isimler duymaya başladım."

Bir 'oyuncu koçu' olarak kabul edilen Darvin, başlangıçta oyuncularla olan ilişkisi ve soyunma odasında olumlu bir kültür oluşturmadaki etkinliği nedeniyle övülmüş, ancak Lakers'ın istikrarı korumakta zorlanması ve playoffların ilk turunda elenmesi, bu övgülerin geçmişte kalmasına sebep olmuştu.

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