Golden State Warriors'ın sahibi Joe Lacob, yıldız oyuncusu Klay Thompson'ı 2023-24 sezonunun ötesinde kadroda tutma konusunda kendinden emin olduğunu söyledi.



Mevcut kontratının son yılına giren Thompson'ın takımdaki geleceği belirsizken, Lacob, The Athletic'ten Tim Kawakami'nin ev sahipliği yaptığı The TK Show podcast'inde yıldız oyuncusunun kontratını uzatma konusuna olumlu baktığını belirtti.



Thompson'ın önümüzdeki sezondan sonra da Warriors'ta kalmasını bekleyip beklemediği sorulduğunda Lacob, "Öyle düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi ve şunları ekledi:



"Yakında önemli görüşmeler yapacağımızı umuyorum ve Klay'in uzun süre burada kalmasını sağlayacak bir sözleşme ayarlayabilecek miyiz diye bir bakacağız. Ve bizim istediğimiz de bu tabii ki."



On yılı aşkın bir süredir Warriors'ın başarısının temel taşlarından biri olan Klay, geçtiğimiz sezon maç başına 33 dakikada 21.9 sayı, 4.1 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakalamıştı.