Lacina Traore, Bandırmaspor'da

Royal Hastanesi Bandırmaspor, santrfor Lacina Traore'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Lacina Traore, Bandırmaspor'da
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08 Eylül 2020 01:38
 TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, santrfor Lacina Traore'yi kadrosuna kattı.

Bordo-beyazlı kulübün başkanı Onur Göçmez, Fildişi Sahilli oyuncuyla prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Futbolcuyla ön protokol imzalandığını ifade eden Göçmez, "Kendisi ile 1 yıllık kontrat yapacağız. 30 yaşındaki 2,03 metre boyundaki santrfor Bandırma'da hafta içinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.'' dedi.



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