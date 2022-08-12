La Liga'nın açılış maçında Sevilla'ya şok!

La Liga'nın açılış maçında Osasuna ile Sevilla karşı karşıya geldi. El Sadar'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Osasuna 2-1'lik skorla kazandı.
Osasuna, 9. dakikada Chimy Avila'nın golüyle öne geçti. Sevilla, bu gole 11. dakikada Rafa Mir'in golüyle cevap verdi.
Ev sahibi ekip, 74. dakikada Aimar Oroz'un penaltı golüyle mücadeleyi kazandı.
Sevilla'nın Galatasaray'dan yeni transferi Marcao, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Osasuna 3 puanla lige başladı. Sevilla ise puanla tanışamadı.
Osasuna, gelecek hafta Cadiz'e konuk olacak. Sevilla ise sahasında Valladolid'i ağırlayacak.
Osasuna, 9. dakikada Chimy Avila'nın golüyle öne geçti. Sevilla, bu gole 11. dakikada Rafa Mir'in golüyle cevap verdi.
Ev sahibi ekip, 74. dakikada Aimar Oroz'un penaltı golüyle mücadeleyi kazandı.
Sevilla'nın Galatasaray'dan yeni transferi Marcao, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Osasuna 3 puanla lige başladı. Sevilla ise puanla tanışamadı.
Osasuna, gelecek hafta Cadiz'e konuk olacak. Sevilla ise sahasında Valladolid'i ağırlayacak.
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