L'Etape Türkiye by Tour de France, ilk kez İstanbul'da gerçekleştirildi

L'Etape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı, Türkiye'de ilk kez İstanbul'da yapıldı.



Küçüksu Kasrı'ndan başlayan yarışlar 109 KM, 59 KM ve 6 KM aile kategorilerinde gerçekleştirildi.



Yarışta bisikletçiler, Anadolu Hisarı'ndan geçip Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanarak Avrupa Yakası'na geçti.



Rumeli Hisarı'ndan geçen sporcular, daha sonra yeniden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanarak Polonezköy'e, oradan da Riva'ya yöneldi. Yarışlar, startın verildiği Küçüksu Kasrı'nda tamamlandı.



2 saat 55 dakika 5 saniyelik derecesiyle Anton Hrabovskyi, 109 KM'lik parkuru ilk sırada tamamlayan isim oldu.



Bu sporcuyu 2 saat 56 dakika 54 saniyelik süresiyle Gökhan Uzuntaş takip ederken, 3 saat 2 dakika 17 saniyede bitiş çizgisini geçen Ege Onat Doğuşlu ise üçüncü oldu.



Kadınlarda ise 3 saat 26 dakika 2 saniyelik derecesiyle Şeniz Pamuk birinci, 3 saat 46 dakika 39 saniyeyle Züleyha Dikbaş ikinci, 3 saat 50 dakika 4 saniyelik süresiyle de Aslıhan İkizoğlu Dinç üçüncü oldu.



Kadınlara madalya ve kupalarını İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan takdim ederken, erkeklerin madalya ve kupalarını ise Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont verdi.



Dumont, sporcuları tebrik ederken "Çok güzel bir yarış oldu ve çok güzel bir gün oldu. Organizatörleri de tebrik ediyorum çünkü bu kadar basit bir iş değil. Organizasyondaki herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



59 kilometrelik kısa parkurda ise kadınlarda 1 saat 43 dakika 38 saniyeyle Gökçe Demirsoy birinci oldu. 1 saat 46 dakika 43 saniyelik süresiyle Aylin Yüce ikinci, 1 saat 51 dakika 19 saniyelik derecesiyle Sevcan Alper Özcan üçüncü oldu.



Erkeklerde ise 1 saat 36 dakika 35 saniyede bitiş çizgisini geçen Murat Uslu ilk sırayı aldı. 1 saat 36 dakika 36 saniyeyle Cengiz Güner ikinci, 1 saat 36 dakika 37 saniyelik süresiyle de Melih Taş üçüncü oldu.



Kadınların madalya ve kupalarını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, erkeklerin madalya ve kupalarını ise Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Çağlar İlter ve VISA Türkiye Pazarlama Başkanı Ülkü Yüksel takdim etti.



Uzun parkurda dereceye girenlere L'Etape du Tour de France bileti



L'Etape Türkiye by Tour de France yarışında kadınlarda ve erkeklerde dereceye giren 6 sporcu L'Etape du Tour de France için iki ayrı fırsata sahip oldu.



Sporcular, Fransa'daki organizasyona katılmayı ve ücretsiz kayıt hakkı elde etti. L'Etape Reward Programı'yla da genel klasmanı birinci sırada tamamlayarak sayı mayonun da sahibi olan Şeniz Pamuk ve Anton Hrabovskyi'ye, L'Etape by Tour de France etkinliklerinden birine katılma ve Fransa'daki L'Etape du Tour için özel kayıt hakkı tanındı.