Kyrie'nin "kişisel nedenleri", yalnızca "oynamak istememesi" miydi?

Bir Brooklyn Nets sözcüsü, yıldız oyuncu Kyrie Irving'in bu gece Memphis Grizzlies'e karşı oynanacak deplasman maçında takıma katılmayacağını söyledi.



Irving'in ekibine katılmak için alternatif seyahat konaklama yerleri ayarlayıp ayarlamayacağı ise henüz belli değil.



Kyrie, "kişisel nedenlerden" ötürü takımın dün geceki Philadelphia 76ers karşısında forma giymemişti.



Kevin Durant'in de KOVID-19 protokolleri nedeniyle oynamamasına rağmen Nets, lig lideri Sixers karşısında 122-109 galibiyet almayı başarmıştı.



MAÇTAN BİRKAÇ SAAT ÖNCE HABERİ OLMUŞ



The Athletic'den Alex Schiffer'e göre, Nets başantrenörü Steve Nash maç öncesi Kyrie'den haber alamadığını ve oynamayacağını ise maç başlamadan sadece birkaç saat önce öğrendiğini belirtti.



Nash, Irving'in dün gece "yalnızca oynamak istemediğine" dair bir iddiaya atıfta bulunarak, şunları söyledi:



"Onunla henüz konuşmadım. Pek yorum yapamam. Ve bu kişisel nedenlerden ötürü olduğu için, Kyrie'nin konuşması gerekiyor. Ama bu söylentilerin doğru olduğuna inanmıyorum."



Memphis'te bu gece oynayacağı maçın ardından Nets, 10 Ocak'ta Oklahoma City Thunder'a karşı oynayacağı maç da dahil olmak üzere iki maçlık bir ev serisi için Brooklyn'e dönecek.



