'Kylian Mbappe, PSG'de kalıyor'

YILLIK 100 MİLYON, 300 MİLYON EURO İMZA PARASI

FLORENTINO PEREZ'E BİLDİRDİ!

Kylian Mbappe, PSG ile imzalayacağı 3 yıllık yeni sözleşme karşılığında yıllık 100 Milyon € maaş alacak. PSG, Mbappe'ye 300M € da imza parası ödeyecek.



Akıl almaz🔥 pic.twitter.com/aowUTbNI6d



— Sporx (@sporx) May 21, 2022

Avrupa'da transferin en gözde ismi olan ve geleceği belirsizliğini koruyan Kylian Mbappe için yeni bir haber gündeme geldi.L'Equipe, genç yıldızın Real Madrid'e gitmek yerine Paris Saint-Germain'de kalmaya karar verdiğini duyurdu. Bu noktadan sonra Mbappe'nin kararında geri dönüş olmasının mümkün olmadığı vurgulanırken, Fransız futbolcunun Paris Saint-Germain ile 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.Mbappe'nin, Fransız ekibindeki yeni sözleşmesinden yıllık 100 milyon euro kazanacağı ayrıca 300 milyon euro da imza parası alacağı ifade edildi.23 yaşındaki futbolcunun, kısa bir süre içinde geleceği için son kararını futbol kamuoyu ile de paylaşması bekleniyor.Öte yandan İspanyol basını ise, Mbappe'nin PSG kararını, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e de bildirdiğini öne sürdü.