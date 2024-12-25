Kylian Mbappe: "Kimse pişman olmayacak"

Real Madrid'de beklentileri henüz karşılayamayan Kylian Mbappe, "Kimseyi pişman etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kylian Mbappe: 'Kimse pişman olmayacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2024 16:40
Son güncelleme 25 Aralık 2024 16:41
Real Madrid'deki ilk senesinde hayal kırıklığı yaratan Kylian Mbappe, kendine güveniyor.

Marca'da yer alan habere göre; Fransız futbolcu, Real Madrid'e imza attığı için hiç kimsenin pişman olmayacağını söyledi.

Kylian Mbappe yaptığı açıklamada, "Kimse Real Madrid'e imza attığım için pişman olmayacak. Çok daha fazlasını yapacağım." dedi.

Açıklamarına devam eden Mbappe, "Ayaklarımda daha fazlasının olduğunu biliyorum. Son birkaç maçta daha iyi oynuyorum. Bilbao maçı benim için iyi oldu, dibe vurdum, bir penaltı kaçırdım. Ama bu forma için elimden geleni yapmam gerektiğini anladım." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery