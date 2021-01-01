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Kuzma'ya göre Kobe ve LeBron'un ortak noktası nedir?

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, takım arkadaşı LeBron James ile efsanevi oyuncu Kobe Bryant arasındaki ortak noktalardan bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, takım arkadaşı LeBron James ile efsanevi oyuncu Kobe Bryant arasındaki ortak noktalardan bahsetti.

Yakın tarihli bir röportajda Kuzma'dan LeBron ile Kobe'yi karşılaştırması istendi. Üç yıl boyunca LeBron ile doğrudan takım arkadaşı olma deneyimine sahip olan Kuzma, ikili arasında şöyle bir karşılaştırma yaptı:

"Açıkçası ikisi de farklı insanlar ve karşılaştırma yapmak gerçekten zor. Oldukça farklılar, ama ortak olan tek noktaları, ikisinin de hayatta kazanan konumda olmaları. Basketbol olsun, iş olsun, hayat olsun, spor olsun, spor salonuna gitme yaklaşımları ya da vücut çalışma gibi her şeye, belirli bir coşkuyla atılıyorlar.

Her şey üzerine, coşkulu bir iyimserlikle yaklaşıyorlar. Özgüven seviyeleri çok yüksek ve çok nadir görülen bir düzeyde."


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