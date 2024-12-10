Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'dan kritik galibiyet

Voleybol SMS Global Efeler Ligi'nin 12. haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'dan kritik galibiyet
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10 Aralık 2024 19:37
Voleybol SMS Global Efeler Ligi'nde heyecan dolu bir mücadele daha geride kaldı. 12. hafta karşılaşmasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, kendi sahasında ağırladığı RAMS Global Cizre Belediyespor'u zorlu bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup etti.

Salon: Cizre 100. Yıl

Hakemler: İsmail Yıldırım, Furkan Salduz

RAMS Global Cizre Belediyespor: Kemal Kayhan, Osmany, Atakan Topal, Metin Toy, Oğuzhan Doğruluk, Caner Çiçekoğlu, (Semih Çelik, Emre Batur)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Egecan Avcıl, Aslan Ekşi, Masliev, Leonardo, Hakan Polat, Mitrasinovic (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Burhan Zorluer, Ali Eren Öztürk, Berkay Yavuz)

Setler: 25-22, 25-22, 22-25, 23-25, 12-15

Süre: 125 dakika (27, 29, 28, 25, 16)

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