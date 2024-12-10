Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'dan kritik galibiyet

Voleybol SMS Global Efeler Ligi'nde heyecan dolu bir mücadele daha geride kaldı. 12. hafta karşılaşmasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, kendi sahasında ağırladığı RAMS Global Cizre Belediyespor'u zorlu bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup etti.
Salon: Cizre 100. Yıl
Hakemler: İsmail Yıldırım, Furkan Salduz
RAMS Global Cizre Belediyespor: Kemal Kayhan, Osmany, Atakan Topal, Metin Toy, Oğuzhan Doğruluk, Caner Çiçekoğlu, (Semih Çelik, Emre Batur)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Egecan Avcıl, Aslan Ekşi, Masliev, Leonardo, Hakan Polat, Mitrasinovic (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Burhan Zorluer, Ali Eren Öztürk, Berkay Yavuz)
Setler: 25-22, 25-22, 22-25, 23-25, 12-15
Süre: 125 dakika (27, 29, 28, 25, 16)
Salon: Cizre 100. Yıl
Hakemler: İsmail Yıldırım, Furkan Salduz
RAMS Global Cizre Belediyespor: Kemal Kayhan, Osmany, Atakan Topal, Metin Toy, Oğuzhan Doğruluk, Caner Çiçekoğlu, (Semih Çelik, Emre Batur)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Egecan Avcıl, Aslan Ekşi, Masliev, Leonardo, Hakan Polat, Mitrasinovic (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Burhan Zorluer, Ali Eren Öztürk, Berkay Yavuz)
Setler: 25-22, 25-22, 22-25, 23-25, 12-15
Süre: 125 dakika (27, 29, 28, 25, 16)