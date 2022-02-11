Kurt Zouma, milli takıma çağrılmayacak!

West Ham United'da forma giyen Kurt Zouma'nın kedilerine işkence ettiği videonun yankıları devam ediyor.



ESPN'de yer alan habere göre; Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın, video nedeniyle savunma oyuncusuna çok öfkeli olduğu belirtildi.



Deschamps'ın bu nedenle mart ayındaki milli takım maçlarına da Zouma'yı davet etmeyeceği aktarıldı.



Şu ana kadar 11 kez Fransa Milli Takımı'nın formasını terleten 27 yaşındaki Zouma, Kasım 2021'deki kadroda yer almıştı.





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