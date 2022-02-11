Kurt Zouma, milli takıma çağrılmayacak!

Kedilere işkence ettiği video ile gündeme oturan Kurt Zouma'nın, Mart ayındaki milli takım maçlarına da davet edilmeyeceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Kurt Zouma, milli takıma çağrılmayacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2022 16:22
West Ham United'da forma giyen Kurt Zouma'nın kedilerine işkence ettiği videonun yankıları devam ediyor.

ESPN'de yer alan habere göre; Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın, video nedeniyle savunma oyuncusuna çok öfkeli olduğu belirtildi.

Deschamps'ın bu nedenle mart ayındaki milli takım maçlarına da Zouma'yı davet etmeyeceği aktarıldı.

Şu ana kadar 11 kez Fransa Milli Takımı'nın formasını terleten 27 yaşındaki Zouma, Kasım 2021'deki kadroda yer almıştı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.