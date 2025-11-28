Kurban Kurbanov: 'Galatasaray'ı istemem'

Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov, Galatasaray sorusuna yanıt verdi.
Ertem Şener'den gelen, "Hocam Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray ile karşılaşmak ister misiniz?" sorusuna gülerek, "Yok." yanıtını verdi.
Karabağ ile bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir performans ortaya koyan Kurbanov, 5 maçta 7 puan topladı.
Soru: "Hocam Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray ile karşılaşmak ister misiniz?"
Kurban Kurbanov: "Yok, yok..." (Gülerek) pic.twitter.com/hwsuERmdFt
