Kupa Voley'de Arkas Spor, Ziraat Bankkart'a set vermeden dörtlü finalde!

Arkas Spor, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-0 yenerek organizasyonda dörtlü finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kupa Voley'de Arkas Spor, Ziraat Bankkart'a set vermeden dörtlü finalde!
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18 Şubat 2025 20:17
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Arkas Spor, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-0 yenerek organizasyonda dörtlü finale yükseldi.

Arkas Spor'un yarı finaldeki rakibi, Fenerbahçe Medicana-Spor Toto eşleşmesinin kazananı olacak. 

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yavuz Akdemir, İbrahim Ünal

Ziraat Bankkart: Anderson, Ter Maat, Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Clevenot (Berkay Bayraktar, Stern, Hilmi Şahin, Zeka Çağatay Kır)

Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun (Zenger, Melih Sıratça, Ulas Onur Topbaşlı)

Setler: 20-25, 20-25, 23-25

Süre: 89 dakika

 

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