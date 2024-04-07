Kupa canavarı Fernando Muslera!

Galatasaray'ın efsanesi haline gelen Fernando Muslera, Hatayspor maçında 500. kez Galatasaray kalesini korudu.
Elde ettiği kupalarla Türk futboluna damga vuran Uruguaylı eldiven, koleksiyonuna bir kupa daha eklemeye hazırlanıyor.
2011'de sarı-kırmızılı takıma gelen 37 yaşındaki eldiven; 6 Süper Lig, 5 TFF Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu kazandı.
Muslera, bugün Galatasaray kariyerindeki 16. kupasını almayı hedefliyor.
Elde ettiği kupalarla Türk futboluna damga vuran Uruguaylı eldiven, koleksiyonuna bir kupa daha eklemeye hazırlanıyor.
2011'de sarı-kırmızılı takıma gelen 37 yaşındaki eldiven; 6 Süper Lig, 5 TFF Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu kazandı.
Muslera, bugün Galatasaray kariyerindeki 16. kupasını almayı hedefliyor.