Kupa canavarı Fernando Muslera!

Galatasaray'ın efsanesi haline gelen Fernando Muslera, Hatayspor maçında 500. kez Galatasaray kalesini korumuştu. Kazandığı kupalarla Türk futboluna damga vuran Uruguaylı eldiven, koleksiyonuna bir kupa daha eklemek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kupa canavarı Fernando Muslera!
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07 Nisan 2024 10:14
Galatasaray'ın efsanesi haline gelen Fernando Muslera, Hatayspor maçında 500. kez Galatasaray kalesini korudu.

Elde ettiği kupalarla Türk futboluna damga vuran Uruguaylı eldiven, koleksiyonuna bir kupa daha eklemeye hazırlanıyor.

2011'de sarı-kırmızılı takıma gelen 37 yaşındaki eldiven; 6 Süper Lig, 5 TFF Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu kazandı.

Muslera, bugün Galatasaray kariyerindeki 16. kupasını almayı hedefliyor. 

 
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