Kuntz'tan Rıdvan Yılmaz'a büyük övgü

Eski Beşiktaşlı futbolcu Stefan Kuntz, geçtiğimiz hafta A Milli Takım'ın başına geçmişti. Almanya U21 Takımı'nda çalışması ve genç oyuncularla yeni bir sistem kurması için ay-yıldızlıların başına getirilen Stefan Kuntz, Türk futbolcuları mercek altına aldı.Beşiktaş'ın son maçlarını dikkatle takip eden 58 yaşındaki çalıştırıcı, genç sol bek Rıdvan Yılmaz'a hayran kaldı. 20 yaşındaki futbolcu, son 3 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı ve gösterdiği yüksek performansla dikkatleri üzerine topladı.Kuntz'un, Hamit Altıntop ile yaptığı görüşmede,dediği öğrenildi.Rıdvan bu sezon Beşiktaş'ta 6 maçta boy göstermiş ve 2 gol, 1 asist yapmıştı. Rıdvan geçtiğimiz yaz A Milli Takım ile EURO 2020 kadrosuna çağrılmıştı ancak dönemin hocası Şenol Güneş, genç futbolcuyu hazır olmadığı gerekçesiyle oynatmamıştı.