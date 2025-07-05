Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Fluminense

Fluminense, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Al Hilal'i 2-1 mağlup etti ve yarı final biletini alan ilk takım oldu.

calendar 05 Temmuz 2025 00:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Fluminense
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Fluminense ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Orlando Camping World Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brezilya ekibi Fluminense 2-1 kazandı.

Fluminense'ye galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Martinelli ve 70. dakikada Hercules kaydetti.

Al Hilal'in tek golü 51. dakikada Marcos Leonardo kaydetti.

Bu sonuçla Fluminense adını yarı finale yazdırdı. Al Hilal'in Kulüpler Dünya Kupası macerası ise sona erdi.

Fluminense'nin yarı finaldeki rakibi Chelsea - Palmeiras eşleşmesinin galibi olacak.

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