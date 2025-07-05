Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Fluminense

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Fluminense ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Orlando Camping World Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brezilya ekibi Fluminense 2-1 kazandı.
Fluminense'ye galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Martinelli ve 70. dakikada Hercules kaydetti.
Al Hilal'in tek golü 51. dakikada Marcos Leonardo kaydetti.
Bu sonuçla Fluminense adını yarı finale yazdırdı. Al Hilal'in Kulüpler Dünya Kupası macerası ise sona erdi.
Fluminense'nin yarı finaldeki rakibi Chelsea - Palmeiras eşleşmesinin galibi olacak.
Fluminense'ye galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Martinelli ve 70. dakikada Hercules kaydetti.
Al Hilal'in tek golü 51. dakikada Marcos Leonardo kaydetti.
Bu sonuçla Fluminense adını yarı finale yazdırdı. Al Hilal'in Kulüpler Dünya Kupası macerası ise sona erdi.
Fluminense'nin yarı finaldeki rakibi Chelsea - Palmeiras eşleşmesinin galibi olacak.