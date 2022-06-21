Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurul toplantısı sona erdi.



Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilen toplantıda vakfın yeni başkanı tek aday olarak seçime giren Ali Koç oldu.



Vakfın mevcut başkanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamada bu görevini bırakacağını ifade etmişti.





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