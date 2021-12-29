Kulüpler Birliği'nden TFF ile özel görüşme

TFF ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği'nin birlikte oluşturduğu 'Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu' bugün Riva'da bir toplantı gerçekleştirdi.



Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Erhan Kamışlı, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vavacars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk katıldı.



Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun da yer aldığı Çalışma Grubu toplantısına TFF Danışmanı David Elleray de online olarak bağlandı.



Kısa, orta ve uzun dönem çalışma esaslarını belirlemek üzere bir süredir değerlendirmeler yapan Çalışma Grubu, MHK'nin yapısı ve işleyişi, Türk hakemliğinin organizasyonu, hakemlerin gelişimi, VAR kullanımı ve eğitimleri gibi konularda fikir alışverişinde bulundu.





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