TFF 1. Lig Kulüpler Birliği'nde başkanlığa Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez seçildi.



DERNEKTEN TEBRİK MESAJI



Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin başkanlığına seçilen Bandırmaspor Kulübü Başkanımız Onur Göçmez'i tebrik ederiz" ifadeleri kullanıldı.



ONUR GÖÇMEZ KİMDİR?



1977'de İstanbul'da doğan Onur Göçmez, 2000 Yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Onur Göçmez, Türk futbolunun marka değerinin artırılması gerektiğini daha önce kendisiyle yapılan röportajlarda sık sık dile getirmişti.



Onur Göçmez; Arkas Lojistik AŞ'de Operasyon Müdürü, Filo Yönetim Müdürü ve İstanbul Bölge Müdürü olarak görev yapmıştır. 2014 yılında Arkas Lojistik Ulaştırma Hizmetleri Türkiye Müdürlüğü görevine atanarak tecrübesiyle gruba çok önemli katkılar sağlamış ve 2015 yılında Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır.



Göçmez, Arkas Lojistik Grubu'nun insan kaynakları, güvenlik ve idari işler fonksiyonlarının strateji ve icrasından sorumlu yönetici olmuştur. Onur Göçmez, Nisan 2017 tarihi itibarıyla da Arkas Lojistik AŞ'de Genel Müdürlük pozisyonuna atandı. Ocak 2020 itibarıyla, Arkas Lojistik AŞ'nin yurt içi ve yurt dışı şubeleri olmak üzere tüm hizmet gruplarının, merkezi departmanlarının ve icra kurulunun yönetiminden sorumlu olmak üzere İcra Kurulu Başkanı / CEO pozisyonuna atanan Onur Göçmez, görevine İcra Kurulu Başkanı / CEO olarak devam etmektedir.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ