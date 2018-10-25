  •  
    Anderlecht - F.Bahçe maçı hangi kanalda?
  •  
    Beşiktaş - Genk maçı hangi kanalda canlı?
  •  
    "Selçuk İnan korkunç, inanılmaz bir şey bu.."
  •  
    FM19 da işaretini verdi; "Ozan damga vuracak"
  •  
    "Galatasaray, Schalke'yi Almanya'da yener"

"Kulüp için, Lopetegui için, kendimiz için..."

Real Madrid'in İspanyol savunmacısı Nacho Fernandez, El Classico öncesi İspanyol basınına çok önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
'Kulüp için, Lopetegui için, kendimiz için...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2018 17:21
Real Madrid'in başarılı savunmacısı Nacho Fernandes, haftasonu oynanacak El Classico'nun önemine değindi ve Lopetegui'ye destek verdi.

28 yaşındaki savunmacı, İspanyol basınına verdiği demecin başında El Classico'nun öneminden şu sözlerle bahsetti;

"Kulüp için, Lopetegui için, kendimiz için maçı kazanmak istiyoruz."

Pazar günü oynanacak karşılaşmanın özel olacağını ve tamamen El Classico'ya odaklandıklarını ifade eden Fernandez, "Pazar günü, özel bir maç olacak. Her zaman, her oyuncu bu maçta olmak ister. Şu an tamamen El Classico'ya odaklanmış durumdayız." dedi.

Kendilerini kanıtlamak istediklerini dile getiren 28 yaşındaki yıldız futbolcu, "Zafer kazanmaya gidiyoruz ve moralimizi yüksek tutuyoruz. Aynı zamanda, kendimizi kanıtlamak adına da hevesliyiz." ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda alınan kötü sonuçların ardından basının kendilerini eleştirmelerine dair de konuşan Nacho Fernandez, "Basının ne söylediğine odaklanmıyoruz, hepimiz profesyoneliz. Sadece kazanmayı önemsiyoruz çünkü bizden beklenen bu." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için