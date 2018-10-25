Real Madrid'in başarılı savunmacısı Nacho Fernandes, haftasonu oynanacak El Classico'nun önemine değindi ve Lopetegui'ye destek verdi.
28 yaşındaki savunmacı, İspanyol basınına verdiği demecin başında El Classico'nun öneminden şu sözlerle bahsetti;
"Kulüp için, Lopetegui için, kendimiz için maçı kazanmak istiyoruz."
Pazar günü oynanacak karşılaşmanın özel olacağını ve tamamen El Classico'ya odaklandıklarını ifade eden Fernandez, "Pazar günü, özel bir maç olacak. Her zaman, her oyuncu bu maçta olmak ister. Şu an tamamen El Classico'ya odaklanmış durumdayız." dedi.
Kendilerini kanıtlamak istediklerini dile getiren 28 yaşındaki yıldız futbolcu, "Zafer kazanmaya gidiyoruz ve moralimizi yüksek tutuyoruz. Aynı zamanda, kendimizi kanıtlamak adına da hevesliyiz." ifadelerini kullandı.
Son zamanlarda alınan kötü sonuçların ardından basının kendilerini eleştirmelerine dair de konuşan Nacho Fernandez, "Basının ne söylediğine odaklanmıyoruz, hepimiz profesyoneliz. Sadece kazanmayı önemsiyoruz çünkü bizden beklenen bu." diyerek konuşmasını sonlandırdı.
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28 yaşındaki savunmacı, İspanyol basınına verdiği demecin başında El Classico'nun öneminden şu sözlerle bahsetti;
"Kulüp için, Lopetegui için, kendimiz için maçı kazanmak istiyoruz."
Pazar günü oynanacak karşılaşmanın özel olacağını ve tamamen El Classico'ya odaklandıklarını ifade eden Fernandez, "Pazar günü, özel bir maç olacak. Her zaman, her oyuncu bu maçta olmak ister. Şu an tamamen El Classico'ya odaklanmış durumdayız." dedi.
Kendilerini kanıtlamak istediklerini dile getiren 28 yaşındaki yıldız futbolcu, "Zafer kazanmaya gidiyoruz ve moralimizi yüksek tutuyoruz. Aynı zamanda, kendimizi kanıtlamak adına da hevesliyiz." ifadelerini kullandı.
Son zamanlarda alınan kötü sonuçların ardından basının kendilerini eleştirmelerine dair de konuşan Nacho Fernandez, "Basının ne söylediğine odaklanmıyoruz, hepimiz profesyoneliz. Sadece kazanmayı önemsiyoruz çünkü bizden beklenen bu." diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın