Kounde, Chelsea ve MANU'nun radarında!

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da gösterdiği performansla devleri peşine takan genç savunma oyuncusu Jules Kounde'nin Ocak ayında İngiliz takımlarından birine transfer olacağı ileri sürüldü.



İspanyol basını Sevilla'nın genç savunmacısı için Chelsea ve Manchester United gibi takımların, oyuncunun 70 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanabileceğini aktardı.



Haberde, Kounde'nin iki İngiliz devi arasında tercih yapması gerekirse Chelsea'yi seçmesi gerektiği belirtildi.



CHELSEA'YE TRANSFERİ OYUNCU İÇİN DAHA İYİ OLUR



Manchester'da mevcut savunma oyuncuları Harry Maguire, Victor Lindelof ve Eric Bailly gibi oyuncuların içinde yükselmenin Fransız oyuncu için zor olacağı ifade edildi.



Ayrıca Kounde'nin Chelsea'ye transfer olması, Antonio Rudiger'in takımdaki geleceğinin belirsizliğinden dolayı oyuncu için daha yararlı olacağı aktarıldı.



Oynadığı etkili oyunla Ocak ayının transfer gözdesi olacağı düşünülen Fransız oyuncunun hangi takımı tercih edeceği merak ediliyor.



SEVILLA'DA REKOR KIRABİLİR



Piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Benin asıllı Fransız oyuncu Jules Kounde'nin, Sevilla ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kounde, Sevilla'ya 2019 yılının Haziran ayında Bordeaux'dan 25 milyon euroya transfer olmuştu.



Sevilla en pahalı oyuncu satışını 2019-2020 sezonunda 40 milyon euroya Monaco'ya sattığı Ben Yedder ile gerçekleştirmişti. Eğer İngiliz ekiplerinden biri Kounde'nin 70 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanırsa Fransız oyuncu, kulübün sattığı en pahalı oyuncu olacak.



Sevilla ile 102 maça çıkan Kounde 6 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.





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