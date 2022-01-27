Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jean Evrard Kouassi, Fildişi Sahili'nin Mısır'a mağup olması sonrası takıma geri dönüyor.



Ülkesi Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar kupasında mücadele eden Kouassi, son 16 turunda Mısır ile yapılan karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı. Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona ererken uzatmalarda da gol sesi çıkmadı.



Fildişi Sahili penaltılar sonrasında Mısır'a 5-4 mağlup oldu.



Bu sonuçla Kouassi'nin önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor.





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