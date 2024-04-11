Kostas Fortounis'ten Edin Dzeko'ya mesaj

Olympiakos'un yıldız oyuncusu Kostas Fortounis, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk ayağında 3-2 kazandıkları Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı konuştu.
Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu söyleyen Fortounis, "Takıma yardım etmeye çalışıyorum. Fenerbahçe gibi iyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet ve iyi bir avantaj elde ettik. İstanbul'a gitmeli ve tur atlamak için iyi bir oyun oynamalıyız. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Gevşedik ve iki gol yedik, futbol bu, orada tur atlamak için konsantre olmalıyız." dedi.
Son olarak Fenerbahçeli yıldız Edin Dzeko hakkında konuşan Yunan oyuncu, "Dzeko'nun kim olduğunu biliyoruz ama futbol sahada oynanmak için var ve tribünler için endişelenmemek güzel bir şey." sözlerini sarf etti.
Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu söyleyen Fortounis, "Takıma yardım etmeye çalışıyorum. Fenerbahçe gibi iyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet ve iyi bir avantaj elde ettik. İstanbul'a gitmeli ve tur atlamak için iyi bir oyun oynamalıyız. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Gevşedik ve iki gol yedik, futbol bu, orada tur atlamak için konsantre olmalıyız." dedi.
Son olarak Fenerbahçeli yıldız Edin Dzeko hakkında konuşan Yunan oyuncu, "Dzeko'nun kim olduğunu biliyoruz ama futbol sahada oynanmak için var ve tribünler için endişelenmemek güzel bir şey." sözlerini sarf etti.
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