Kostas Fortounis'ten Edin Dzeko'ya mesaj

Takıma yardım etmeye çalışıyorum. Fenerbahçe gibi iyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet ve iyi bir avantaj elde ettik. İstanbul'a gitmeli ve tur atlamak için iyi bir oyun oynamalıyız. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Gevşedik ve iki gol yedik, futbol bu, orada tur atlamak için konsantre olmalıyız." dedi.



Son olarak Fenerbahçeli yıldız Edin Dzeko hakkında konuşan Yunan oyuncu, "

Dzeko'nun kim olduğunu biliyoruz ama futbol sahada oynanmak için var ve tribünler için endişelenmemek güzel bir şey."