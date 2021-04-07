Koronavirüste rekor vaka sayısı!

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Paylaşılan yeni tabloda koronavirüste günün hasta sayısının 2203 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 54740 (REKOR) olduğu açıklandı. Bugün 276 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Paylaşılan yeni tabloda koronavirüste günün hasta sayısının 2203 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 54740 (REKOR) olduğu açıklandı. Bugün 276 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.