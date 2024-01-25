Koray Günter, Fatih Karagümrük yolunda

Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fatih Karagümrük gözünü Koray Günter'e çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Koray Günter, Fatih Karagümrük yolunda
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25 Ocak 2024 01:44
Kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını hazırlandıran Fatih Karagümrük, İtalya'da forma giyen gurbetçi yıldız için harekete geçti.

GALATASARAY'DA DA FORMA GİYDİ

Nicolo Schira'nın haberine göre Fatih Karagümrük, Hellas Verona forması giyen Koray Günter'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detyalarında görüşmelerin son noktada olduğu ve transferin kısa süre içerisinde açıklaması beklendiği de yer aldı.

Koray Günter bir dönem Türkiye'de, Galatasaray forması da giymişti.

105 MAÇA ÇIKTI

Hellas Verona kariyerinde 105 resmi karşılaşmaya çıkan Koray Günter bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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