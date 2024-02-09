Konyaspor, Teenage Hadebe'yi renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Teenage Hadebe'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Konyaspor, Teenage Hadebe'yi renklerine bağladı
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09 Şubat 2024 19:33
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Teenage Hadebe'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki Zimbabweli stoper Hadebe, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilen ve yönetim kurulu üyesi Nuri Kaymak'ın hazır bulunduğu törende sözleşmeye imza attı.

Hadebe, yeşil-beyazlı ekipte 15 numaralı formayı giyecek.

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