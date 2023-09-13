Konyaspor takımdan ayrılığı açıkladı

Tümosan Konyaspor, Kondrad Michalak'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Konyaspor takımdan ayrılığı açıkladı
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13 Eylül 2023 00:13
Yeni sezon çalışmlarına devam eden Tümosan Konyaspor takımdan ayrılığı açıkladı.

Tümosan Konyaspor, 25 yaşındaki Polonyalı sağ kanat Kondrad Michalak'ın, Suudi Arabistan ekibi Ohod Club'a transfer olduğunu açıkladı.

Tümosan Konyaspor ile toplamda 73 resmi maça çıkan Kondrad Michalak bu karşılaşmalarda 5 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

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