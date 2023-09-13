Yeni sezon çalışmlarına devam eden Tümosan Konyaspor takımdan ayrılığı açıkladı.
Tümosan Konyaspor, 25 yaşındaki Polonyalı sağ kanat Kondrad Michalak'ın, Suudi Arabistan ekibi Ohod Club'a transfer olduğunu açıkladı.
Tümosan Konyaspor ile toplamda 73 resmi maça çıkan Kondrad Michalak bu karşılaşmalarda 5 gol, 7 asistlik katkı sağladı.
Tümosan Konyaspor, 25 yaşındaki Polonyalı sağ kanat Kondrad Michalak'ın, Suudi Arabistan ekibi Ohod Club'a transfer olduğunu açıkladı.
Tümosan Konyaspor ile toplamda 73 resmi maça çıkan Kondrad Michalak bu karşılaşmalarda 5 gol, 7 asistlik katkı sağladı.