Konyaspor, Paul Jose Mpoku ile anlaştı

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Konyaspor 'da flaş hamle... Transferde atağa kalkan İç Anadolu ekibi, BAE ekibi Al-Wahda ile sözleşmesi sona eren Demokratik Kongolu sol kanat oyuncusu Paul Jose Mpoku ile anlaştı. Oyuncunun birkaç güne kadar imzayı atması bekleniyor. Tottenham altyapısından yetişen 29 yaşındaki Mpoku, daha önce Cagliari, Standard Liege, Verona gibi takımlarda forma giymişti. Konyaspor'un dışında Türkiye'den 3 takımdan daha talibi olan oyuncuyla önümüzdeki günlerde 3 yıllık sözleşme imzalanacak.



Amir için geliyorlar



Konyaspor'da ayrıca Amir Hadziahmetovic'e gelen teklifler de değerlendirilyor. Yeşil-Beyazlılar, oyuncuya talip olan Anderlecht ile bu hafta içinde resmi görüşme gerçekleştirecek. Sözleşmesi yeni uzatılan oyuncuyu İtalya'dan Sassuolo da istemişti



