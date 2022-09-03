Spor Toto Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Konyaspor, deplasmanda Giresunspor ile karşılaştı.



Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 51. dakikada Muhammet Demir kaydetti.



ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET



Daha önce de Fenerbahçe ve İstanbulspor'u mağlup eden Konyaspor, üst üste 3. galibiyetini almış oldu.



Giresunspor ise bu sonuçla üst üste 2. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.



MAÇ FAZLASIYLA LİDER



Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 11'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karadeniz ekibi ise 6 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Konyaspor ise Hatayspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Muric'in pasıyla Endri Çekiçi ceza sahasına girdi. Alper Uludağ'ı çalımlayan oyuncunun vuruşunda top kaleci Onurcan Piri de kaldı.



15. dakikada gelişen Giresunspor atağında Borja Sainz, Bajic'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Sehic, ayaklarıyla topu kornere çeldi.



34. dakikada sol kanattan Bytyqi'nin arka direğe yaptığı ortaya Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



38. dakikada Giresunspor'da Alper Uludağ'ın kullandığı kornerde Arias kafayla topa vurdu. Sol direk dibinde kaleci Sehic, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)





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