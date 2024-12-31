Konyaspor'da olağanüstü genel kurul hakkında açıklama

Konyaspor, olağanüstü genel kurul hakkında açıklama bir açıklama yayınladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Konyaspor'da olağanüstü genel kurul hakkında açıklama
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31 Aralık 2024 17:11
Son güncelleme 31 Aralık 2024 17:14
Konyaspor Kulübünde yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı yapmaya karar verdi.   Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulu, genel kurula ilişkin bilgiler verildi. 

Yapılan açıklama şu şekilde: 

Yönetim Kurulumuz, Ömer Korkmaz başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Konyaspor Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun 30.12.2024 tarih ve 105 sayılı kararı ile Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem maddelerine göre 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te Konya Ramada Plaza Otelde (Otel Adres: Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:58/A Selçuklu / Konya) adresinde yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde II. Toplantının 22 Ocak 2025 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

Değerli delegelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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