Konyaspor'a Portekizli hakem!

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Konyaspor'un BATE ile oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'a Portekizli hakem!
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18 Temmuz 2022 14:46
Konyaspor'un, Belarus ekibi BATE Borisov takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Gustavo Fernandes Correia yönetecek.

KONYASPOR - BATE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 21 Temmuz Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak müsabakada Correia düdük çalacak. BATE Borisov'un ev sahibi olacağı karşılaşma, UEFA kararıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda seyircisiz oynanacak.

Karşılaşmada Correia'nin yardımcılıklarını Pedro Ribeiro ve Paulo Bras üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Joao Antonio Ferreira Gonçalves olacak.

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