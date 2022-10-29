Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Kasımpaşa, Konyaspor kalecisi Sehic'in büyük hatası sonrası 50. dakikada Haris Hajradinovic ile öne geçti. Konyaspor bu gole 82. dakikada Guilherme ile karşılık verdi.



Öte yandan Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan son 4 karşılaşma gollü beraberlikle sonuçlandı.



İşte iki takım arasındaki son 4 maç:



Kasımpaşa 1-1 Konyaspor

Kasımpaşa 2-2 Konyaspor

Konyaspor 4-4 Kasımpaşa

Konyaspor 1-1 Kasımpaşa



Bu sonucun ardından iki takımın da galibiyet özlemi 4 maça çıktı. Konyaspor 20, Kasımpaşa 14 puana yükseldi.



Konyaspor, ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



18. dakikada ceza alanında topla buluşan Çekici'nin sert şutunda top az farka dışarıya çıktı.



28. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un ortasında Çekici'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.



45. dakikada Çekici'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle bitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





50. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Guilherme'nin pasında kaleci İbrahim Sehic'in Adil Demirbağ'a göndermek istediği pas kısa düştü. Topu önünde bulan Hajradinovic, vuruşunda fileleri havalandırdı. 0-1.



68. dakikada orta sahada topla buluşan Hadziahmetovic, topu ceza sahası içindeki Diouf ile buluşturdu. Diouf'un vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, gole izin vermedi.



82. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. İkpeazu'nun ceza sahası dışından verdiği ara pasında topla buluşan Guilherme, sert vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-1.



Müsabaka, 1-1 eşitlikle sona erdi.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Süleyman Özay



Arabam.com Konyaspor: İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Bytyqi (Dk. 55 Diouf), Muhammed Demir (Dk. 71 İkpeazu), Guilherme, Calvo (Dk. 71 Kahraman Demirtaş), Hadziahmetovic, Ahmet Oğuz, Çekici, Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Bruno Paz), Michalak (Dk. 78 Amilton),



Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Fall, Hajradinovic (Dk. 90+4 Celina), Ben Ouanes, Eysseric, Ahmet Emin Engin (Dk. 76 Tunay Torun), Sadık Çiftpınar, Tırpan, Ali Sühan Demirel (Dk. 46 Aytaç Kara)



Sarı kartlar: Dk. 29 Ben Ouanes, Dk. 81 Hajradinovic, Dk. 90+3 Ertuğrul Taşkıran, 90+9 Koita, 90+9 Bruma (Kasımpaşa), Dk. 60 Ahmet Oğuz, Dk. 87 Kahraman Demirtaş, Dk. 90+6 İkpeazu, Dk. 90+9 Calvo, Dk. 90+9 teknik direktör İlhan Palut (Arabam.com Konyaspor)



Gol: Dk. 50 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 82 Guilherme (Arabam.com Konyaspor)





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