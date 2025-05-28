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Konferans Ligi finali öncesi kavga!

Konferans Ligi finalindeki Real Betis - Chelsea maçı öncesi iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

calendar 28 Mayıs 2025 01:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konferans Ligi finali öncesi kavga!
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UEFA Konferans Ligi finali öncesinde Real Betis ve Chelsea taraftarları arasında kavga çıktı.

Polonya'nın Wroclaw kentindeki final müsabakası için şehire gelen İngiliz ve İspanyol taraftarlar, UEFA etkinliklerinin yapıldığı Market Square'da karşı karşıya geldi.

Polonya polisinin önlem almasına rağmen taraftarlar arasında kavga çıktı. Polis, yaşanan olaya ses bombasıyla müdahale ederken bazı taraftarlar gözaltına alındı.

Olaylarda yaralananlara ilk müdahalelerini arkadaşları yaptı.


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