Kolasinac bonservisini aldı, Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sead Kolasinac, kulübü Arsenal'den bonservisini almak için yaptığı görüşmeyi olumlu sonuçlandırdı. Bosna-Hersekli oyuncunun İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kolasinac bonservisini aldı, Fenerbahçe için geliyor
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25 Ağustos 2021 01:50
Fenerbahçe'nin sol bek takviye listesinde ilk sırada yer alan Sead Kolasinac transferinde mutlu sona çok yaklaştığı öğrenildi.

Bonservisi Arsenal'de olan Kolasinac'ın Fenerbahçe'ye prensipte 'evet' dediği ve oyuncunun kulübü ile anlaşarak bonservisini alarak boşa çıkması bekleniyordu. Son gelişmelere göre Bosna-Hersekli oyuncunun Arsenal yönetimiyle görüşerek sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Bu gelişmelerin ardından Sead Kolasinac'ın İstanbul'a geliş tarihinin açıklanması ve ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Almanya doğumlu Bosna-Hersek vatandaşı olan Sead Kolasinac, sol bek ve sol kanat mevkiilerinde oynayabiliyor. 28 yaşında ve 1,83 boyundaki oyuncunun Mesut Özil'le yakın arkadaş olduğu da biliniyor.




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