Kokoskov: "Tüm sorumluluk benim"

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov, mağlubiyetin sorumlusu olarak kendisini gösterdi.

Haber; Fenerbahce.org, Fotoğraf; AA
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Kokoskov: 'Tüm sorumluluk benim'
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11 Aralık 2020 00:23
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımının Başantrenörü Igor Kokoskov, Alba Berlin maçının ardından açıklamalarda bulundu.
 
Kokoskov, "Çok utanıyorum. Bu akşam sadece bir takım oynadı o da Alba Berlin'di. Mental ve fizik olarak hazır değildik. Antrenör olarak bütün sorumluluğu ben alıyorum. Maçın içinde olduğumuz herhangi bir an yoktu." dedi.


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