Kokoskov: 'Tüm sorumluluk benim'

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımının Başantrenörü Igor Kokoskov, Alba Berlin maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kokoskov, "Çok utanıyorum. Bu akşam sadece bir takım oynadı o da Alba Berlin'di. Mental ve fizik olarak hazır değildik. Antrenör olarak bütün sorumluluğu ben alıyorum. Maçın içinde olduğumuz herhangi bir an yoktu." dedi.
Kokoskov, "Çok utanıyorum. Bu akşam sadece bir takım oynadı o da Alba Berlin'di. Mental ve fizik olarak hazır değildik. Antrenör olarak bütün sorumluluğu ben alıyorum. Maçın içinde olduğumuz herhangi bir an yoktu." dedi.