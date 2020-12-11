Kokoskov: 'Tüm sorumluluk benim'

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımının Başantrenörü Igor Kokoskov, Alba Berlin maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Kokoskov, "Çok utanıyorum. Bu akşam sadece bir takım oynadı o da Alba Berlin'di. Mental ve fizik olarak hazır değildik. Antrenör olarak bütün sorumluluğu ben alıyorum. Maçın içinde olduğumuz herhangi bir an yoktu." dedi.