Kokorin Türk takımlarına önerildi

İtalyan basını, Fiorentina'da beklentilern altında kalan Rus forvet oyuncusu Alexander Kokorin'in Türk takımlarına önerildiğini yazdı.



Fiorentina'da yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Kokorin'in menajerler aracılığıyla Rusya ve Türk takımlara önerildiği ve olumlu geri dönüşler alındığı kaydedildi. Geçen sezonun devre arasında Fiorentina'nın 4,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Kokorin sadece 4 maçta toplam 90 dakika şans bulabildi ve gol veya asist katkısı sağlayamamıştı.



Rus Milli oyuncu 2018'in Ekim ayında bir taraftarla kavga ettiği gerekçesiyle Pavel Mamaev ile birlikte birer yıl hapis cezası alıp tutuklanmıştı. Hapishanede geçirdiği 1 yılın ardından futbola dönen Kokorin Zenit ve Spartak Moskova maceralarının ardından Fiorentina'ya transfer olmuştu.



