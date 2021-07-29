Kokorin Türk takımlarına önerildi

Fiorentina'da beklentileri karşılayamayan Aleksandar Kokorin'in Türk takımlarına önerildiği İtalyan basını tarafından iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Kokorin Türk takımlarına önerildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Temmuz 2021 02:08
İtalyan basını, Fiorentina'da beklentilern altında kalan Rus forvet oyuncusu Alexander Kokorin'in Türk takımlarına önerildiğini yazdı.

Fiorentina'da yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Kokorin'in menajerler aracılığıyla Rusya ve Türk takımlara önerildiği ve olumlu geri dönüşler alındığı kaydedildi. Geçen sezonun devre arasında Fiorentina'nın 4,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Kokorin sadece 4 maçta toplam 90 dakika şans bulabildi ve gol veya asist katkısı sağlayamamıştı.

Rus Milli oyuncu 2018'in Ekim ayında bir taraftarla kavga ettiği gerekçesiyle Pavel Mamaev ile birlikte birer yıl hapis cezası alıp tutuklanmıştı. Hapishanede geçirdiği 1 yılın ardından futbola dönen Kokorin Zenit ve Spartak Moskova maceralarının ardından Fiorentina'ya transfer olmuştu.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.