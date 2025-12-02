Kocaelispor taraftarından Serdar Dursun'a tepki!

Kocaelispor'un golcü ismi Serdar Dursun, Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe – Galatasaray maçını tribünden izledi.
Fenerbahçe'yi destekleyen Dursun, sosyal medyada tepki çekti.
Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Serdar Dursun'un derbi paylaşımlarına Kocaelispor taraftarları tepki gösterdi.
Serdar Dursun, gelen tepkilerin ardından paylaşımlarını kaldırdı.
