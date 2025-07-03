Kocaelispor, Show'un transferi için kulübü Maccabi Haifa ile anlaşmaya vardı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Angolalı futbolcu Luis Da Silva Cafumana'nın (Show) transferi için kulübü Maccabi Haifa ile anlaşmaya varıldığını bildirdi.





Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Manuel Luis Da Silva Cafumana'nın, satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere kulübümüze 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda İsrail Futbol Federasyonuna tescilli Maccabi Haifa ile transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu ile kulübümüz arasında futbolcunun sağlık kontrolünden başarılı bir şekilde geçmesi şartına bağlanmış ön protokol imzalanmıştır. Futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşuluyla kulübümüz ve futbolcu arasında 2025-2026 sezonu sonuna kadar kiralık sözleşme imzalanacaktır." ifadeleri kullanıldı.



