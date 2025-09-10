Kocaelispor, Metehan Baltacı'yı istiyor!

Kocaelispor, Galatasaray'dan Metehan Baltacı'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

calendar 10 Eylül 2025 10:19
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Kocaelispor, Metehan Baltacı'yı istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın genç stoperi Metehan Baltacı'ya Süper Lig'den talip çıktı.

Kocaelispor, Galatasaray'dan Metehan Baltacı'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Körfez ekibi 1 yıllığına oyuncuyu kiralamak isterken, belli bir maç sayısında forma giyme garantisi de verdi.

Kocaelispor, bu teklifinin ardından 22 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'dan gelecek teklifi beklemeye geçti.

Metehan Baltacı, Galatasaray'da bu sezon 1 maçta 11 dakika süre buldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.