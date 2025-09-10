Kocaelispor, Metehan Baltacı'yı istiyor!

Galatasaray'ın genç stoperi Metehan Baltacı'ya Süper Lig'den talip çıktı.
Kocaelispor, Galatasaray'dan Metehan Baltacı'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Körfez ekibi 1 yıllığına oyuncuyu kiralamak isterken, belli bir maç sayısında forma giyme garantisi de verdi.
Kocaelispor, bu teklifinin ardından 22 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'dan gelecek teklifi beklemeye geçti.
Metehan Baltacı, Galatasaray'da bu sezon 1 maçta 11 dakika süre buldu.
