Kocaelispor'da yeni rota Crivelli

Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve önemli isimleri kadrosuna katmak isteyen Kocaelispor'da transfer çalışmaları sürüyor.



Marmara temsilcisi, İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Servette forması giyen Fransız santrafor Enzo Crivelli'yi gündemine aldı.



BAŞAKŞEHİR VE ANTALYASPOR'DA OYNADI



Süper Lig'de Başakşehir ve Antalyaspor formaları da giyen Crivelli'yi Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam takımda görmek istiyor.



8 GOL ATTI



Son haftalarda sakatlığı nedeniyle takımından ayrı kalan Enzo Crivelli geçen sezon Servette formasıyla 8 gol attı. Kariyerinde Süper Lig'de 79 maça çıkan Cezayirli asıllı Fransız forvet, 13 gol attı 5 de asist yaptı. Crivelli Fransa 1.Ligi'nde ise 129 maçta forma giydi 23 gol atıp 9 da asist yaptı. Elemelerle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta forma giyen Crivelli 19 kez ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynama fırsatı buldu.



(Özgür Kocaeli/ Gökhan Beşiktaş)













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