Kobe, Michael Jordan'la konuşma hakkını nasıl kazandı?

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın özel antrenörü Tim Grover, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, Jordan'la "konuşma hakkını kazanmak" için neler yaptığını açıkladı.



"The Last Dance" belgeselinin beşinci bölümü, Kobe'ye ithaf edilmişti ve aynı zamanda merhum Lakers yıldızı ile Jordan arasındaki özel ilişkiye de odaklanmıştı.



MJ'in özel antrenörü olan Grover, Bryant'ın Jordan'ı durmaksızın nasıl kovaladığını ve oyun hakkındaki bazı bilgilerine erişmeye nasıl hak kazandığını hatırlıyor:



"Hatırlayabildiğim en ilk anılar, Lakers ekibi Bulls ile oynadığında, Kobe, Michael'ın gitmesi için tünelin dışında beklerdi. Michael da soyunma odasından ayrılan son kişi olurdu. Çıkması çok uzun sürerdi. Ama Kobe onu hep beklerdi. 'Otobüs beklemek zorunda. Çünkü bu fırsatı başka ne zaman alacağımı bilmiyorum.' derdi."



Lakers antrenörü Gary Vitti, otobüsün kalkması için Bryant'ı beklemek zorunda kalmanın ne kadar sinir bozucu olduğunu şöyle hatırlıyor:



"Ben otobüstekileri sayan ve otobüs şoförüne 'Tamam, gidebiliriz. Herkes burada' diyen kişiydim. Ve her zaman Kobe gelmediği için bir kişi eksik olurduk."



"BİLGİ ALDIKÇA, FAZLASINI İSTERDİ"



Grover, Bryant'la ilgili farklı bir şey olduğunu fark etmişti ve Jordan ile yaptığı konuşmalarda bunu ele almıştı:



"Yani binada cidden başka kimse kalmamıştı. Lakers güvenliği 'Hadi ama, Kobe, otobüs kalkıyor' derdi ve bazıları da 'S***cem bu çocuğu ya' falan derdi."



"Michael'a gelen ve onlara rehberlik etmesini isteyen bir sürü sporcu olurdu. Ancak bu harareti korumanın ve bu denli acımasız olmanın ne kadar zor olduğunu öğrendiklerinde, çoğu uzaklaşmıştı. Fakat, Kobe devam etmişti. Michael ona ne kadar fazla bilgi verse, Kobe daha da aç oluyordu."



"KÜÇÜK KARDEŞİ GİBİ GICIK GÖRÜRDÜ"



Jordan için Bryant, sonunda başka bir can sıkıcı özenti oyuncudan, acımasız bilgi arayışına saygı duyduğu bir kişi haline gelmişti:



"Michael herkesin sinir bozucu olduğunu düşünürdü. Ama mesele şu, Kobe'nin sinir bozucu olduğunu söylerken, küçük kardeşinden bahsediyor gibiydi. Sürekli 'Hadi, hadi, haydi, haydi gidelim, haydi gidelim.' diyen kardeşi gibi."



"Bu diyalogu yapma hakkını kazanmak zorundaydınız. Yani Michael, Kobe'de bir şey görmeseydi bir sonraki telefonu açmazdı."



İkisi daha sonra halkın gözünden uzak olsa da iyi arkadaş olmuşlardı. Bu ilişki, 26 Ocak'ta bir helikopter kazası sırasında kızı Gianna ve diğer yedi yolcuyla birlikte vefat etmesi sonrasında, 24 Şubat'ta düzenlenen Bryant'ın anma törenine kadar aydınlanmamıştı.