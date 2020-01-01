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"Knicks, Draft hakkını takas etmeyi 'ciddi ciddi' düşünüyor" iddiası"

New York Knicks'in, LaMelo Ball ya da James Wiseman'ın NBA Draftı'nda sekizinci sıraya düşmemesi durumunda, elindeki Draft hakkını takas etmeyi "ciddi ciddi" düşündüğü iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
New York Knicks'in, LaMelo Ball ya da James Wiseman'ın NBA Draftı'nda sekizinci sıraya düşmemesi durumunda, elindeki Draft hakkını takas etmeyi "ciddi ciddi" düşündüğü iddia edildi.

NY Post'tan Marc Berman'a göre, Knicks "hala bir lotarya seçimine sahipken, çaylak sözleşmesinde bulunan genç bir oyuncu almak için, 12-15 sıraları aralığındaki" bir takımla takas yapma hakkında konuşuyor.

Bu menzilde Knicks'in radarında olabilecek bir oyuncu, Kentucky'de tek sene oynamış olan Tyrese Maxey olarak gözüküyor.

Berman'ın bildirdiğine göre, Knicks kesinlikle LaMelo Ball'u veya James Wiseman'ı seçmeyi çok istese de, bu oyuncuların 8 numaradan seçilmeleri beklenmiyor.


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