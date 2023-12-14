New York Knicks'in bu sezon içinde "büyük bir takas" yapmaya hazırlandığı iddia edildi.



Son birkaç sezonda, yıllar boyu süregelen vasat altı performansının ardından işleri toparlamaya başlayan ve hakiki bir playoff takımı haline gelen Knicks'in, bu yolda bir sonraki adımı atmaya hazırlandığı öne sürüldü.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Knicks'in birkaç senedir büyük bir takas yapmaya hazırlandığını ve ligde bunu başaracak bir sonraki takımın kendileri olabileceğine dair bir algı olduğunu açıkladı:



"Knicks, Doğu Konferansı'ndaki ve NBA'deki elit takımlar arasına girme amacıyla ihtiyaç duyduğu büyük takasa, genç oyuncularını geliştirerek ve elinde draft varlıkları bulundurarak hazırlanıyor."



Jalen Brunson, Julius Randle ve RJ Barrett gibi oyunculara sahip olmasına rağmen Knicks ekibi, her şampiyonluk adayının derin bir playoff maratonuna girmek için ihtiyaç duyduğu türden bir süperstar oyuncudan yoksun durumda.





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