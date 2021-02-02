Klopp, 'Ozan Kabak çok büyük bir yetenek'

Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider ise Ozan Kabak'ın ayrılığı sonrasında, "Ekonomik açıdan bakarsak, Ozan Kabak'ın transferi bu koronavirüs pandemisinin etkileri sürerken Schalke için çok önemliydi." dedi.



JOEL MATIP SEZONU KAPATTI



Liverpool ayrıca, Virgil van Dijk'ın ardından bir diğer stoperi Joel Matip'in de sezonu kapattığını da duyurdu.

'ı sezon sonuna kadar kiraladığını resmen duyurdu. Ozan, yeni takımında 19 numaralı formayı giyecek.Liverpool, bu transfer karşılığında Schalke'ye 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Türk milli yıldız, 6 ay sonra satın alma opsiyonuyla birlikte tamamen Liverpool'a transfer olacak. Ozan için yapılan anlaşmadaki satın alma maddesi ise 30 milyon euro.Transfer sonrasında konuşan Jürgen Klopp, Ozan Kabak ile çalışmak için heyecanlı olduklarını söylerken, "Ozan Kabak, gerçekten çok büyük bir yetenek. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyoruz. Eski hocası David Wagner, Ozan Kabak'ın takımın gelecekteki kaptanı olacağını söylerdi. Çok düzgün bir karakter. Türkiye'de istediği takımda oynardı ama başka bir ülkeye gitmeyi seçti. Öğrenmek istiyor, burada öğrenebilir." ifadelerini kullandı.Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki Türk stoper, Ocak 2019'da 11 milyon euro bonservisle Stuttgart'a, Temmuz 2019'da ise 15 milyon euro bonservisle Schalke'ye transfer oldu. Ozan Kabak bu sezon 14 Bundesliga maçında forma giydi.